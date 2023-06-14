بتهمة "الرشوة".. إحالة معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط إلى محكمة الجنايات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الأربعاء، بإحالة أوراق معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، إلى المحكمة المختصة بقضايا الفساد المالي والإداري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قراراً صدر من قاضي التحقيق بإحالة أوراق معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، إلى محكمة الجنايات في نينوى المختصة بقضايا الفساد".

وبين أن "العباسي ستتم محاكمته وفق المادة 307 من قانون العقوبات العراقي".

وتنص المادة 307 من قانون العقوبات العراقي على كل "موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على 500 دينار عراقي".

"وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء السابع من شهر حزيران/ يونيو الجاري، بأن "خلية الصقور الاستخبارية اعتقلت معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي وفق أوامر قبض قضائية".

وبين أن "تهمة الموجهة للعباسي هي الفساد المالي".

وفي 16 حزيران/ يونيو 2022، أبلغ مصدر أمني مسؤول في نينوى، أن هيئة النزاهة أصدرت أمراً باستقدام معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي للتحقيق معه في تهمة موجهة إليه، ورفض المصدر الكشف عن تفاصيل القضية او التهمة لان التحقيق فيها ما يزال مجهولا.

كما أشار المصدر إلى ان العباسي قد مثل أمام قاضي النزاهة وأدلى بأقواله.