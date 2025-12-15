بتهمة الرشوة.. السجن 6 سنوات لمسؤول سابق في الناصرية

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق مسؤول سابق في مديرية بلدية الناصرية، بعد إدانته بقضية فساد مالي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة أدانت المدان بتهمة استلام رشوة مالية بلغت قيمتها ثلاثة آلاف دولار أمريكي، مقابل أداء عمل يخالف الواجبات الوظيفية الموكلة إليه.

وأضاف أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدّل، الخاص بجرائم الفساد واستغلال المنصب الوظيفي، مبيناً أن القرار جاء بعد استكمال الإجراءات القانونية كافة وثبوت الأدلة بحق المدان.