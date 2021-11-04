بتهمة "التلاعب".. توقيف 3 موظفين في ديوان الوقف السني بنينوى

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، باعتقال ثلاثة موظفين في ديوان الوقف السني، بتهمة التلاعب بوصولات إعادة إعمار عدد من الجوامع في محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "نزاهة نينوى اعتقلت اليوم ثلاثة موظفين في ديوان الوقف السني، بتهمة التلاعب بوصولات إعادة إعمار جوامع المحافظة، وذلك لأنهم كانو بصفة لجنة مكونة من ثلاثة رئيس وعضوين".

وأضاف المصدر، أن "المتورطين هم (مدير حسابات الوقف، ومدير الهندسة، مع موظف ثالث)".

هذا وكان المتورطون قد أفرج القضاء عنهم، قبل أشهر عدة، بعد أن أنهوا محكوميتهم بالحبس لمدة عام، وغادروا السجن بعدها.