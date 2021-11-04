سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بتهمة "التلاعب".. توقيف 3 موظفين في ديوان الوقف السني بنينوى

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-04T19:00:54+0000
بتهمة "التلاعب".. توقيف 3 موظفين في ديوان الوقف السني بنينوى

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، باعتقال ثلاثة موظفين في ديوان الوقف السني، بتهمة التلاعب بوصولات إعادة إعمار عدد من الجوامع في محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "نزاهة نينوى اعتقلت اليوم ثلاثة موظفين في ديوان الوقف السني، بتهمة التلاعب بوصولات إعادة إعمار جوامع المحافظة، وذلك لأنهم كانو بصفة لجنة مكونة من ثلاثة رئيس وعضوين".

وأضاف المصدر، أن "المتورطين هم (مدير حسابات الوقف، ومدير الهندسة، مع موظف ثالث)".

هذا وكان المتورطون قد أفرج القضاء عنهم، قبل أشهر عدة، بعد أن أنهوا محكوميتهم بالحبس لمدة عام، وغادروا السجن بعدها.

related

الكشف عن حالات اختلاس مالي بملايين الدنانير في نينوى

Date: 2021-10-25 06:32:31
الكشف عن حالات اختلاس مالي بملايين الدنانير في نينوى

ضربة "قاسية" للمتلاعبين بملف الأراضي.. نزاهة نينوى تضع اليد على 400 قطعة

Date: 2021-07-13 20:38:24
ضربة "قاسية" للمتلاعبين بملف الأراضي.. نزاهة نينوى تضع اليد على 400 قطعة

إحباط محاولة نقل ملكية عقارات بصورة غير قانونية في نينوى

Date: 2020-12-28 05:53:55
إحباط محاولة نقل ملكية عقارات بصورة غير قانونية في نينوى

نينوى تكشف نتائج فحوصات 12 حالة اشتباه بكورونا

Date: 2020-02-29 17:25:42
نينوى تكشف نتائج فحوصات 12 حالة اشتباه بكورونا

نينوى.. إنقاذ 3 عمال حاصرتهم نيران ومصرع شخصين بحادثي سير وغرق

Date: 2021-06-25 19:00:53
نينوى.. إنقاذ 3 عمال حاصرتهم نيران ومصرع شخصين بحادثي سير وغرق

منذ 4 أيام.. أزمة وقود في محطات نينوى: 40 لتراً لكل عجلة

Date: 2021-06-07 09:06:17
منذ 4 أيام.. أزمة وقود في محطات نينوى: 40 لتراً لكل عجلة

باب السراي.. سوق موصلي رائج للصابون الطبيعي (صور)

Date: 2021-10-23 11:07:05
باب السراي.. سوق موصلي رائج للصابون الطبيعي (صور)

عقود مفوضية انتخابات نينوى يهددون بالإضراب العام.. صور

Date: 2021-01-03 12:26:08
عقود مفوضية انتخابات نينوى يهددون بالإضراب العام.. صور