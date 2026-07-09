بتهمة التلاعب باللجان الطبية.. اعتقال 6 موظفين بينهم أطباء معروفون في صحة ديالى

شفق نيوز - ديالى

أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس، بأن قوة أمنية نفذت عملية اعتقال بحق ستة موظفين في دائرة صحة محافظة ديالى، بينهم أطباء بارزون ورؤساء شعب، على خلفية تهم تتعلق بالفساد والتلاعب بتقارير اللجان الطبية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاعتقال جاء إثر تحقيقات موسعة كشفت عن شبكة للتلاعب بنسب العجز الممنوحة للمرضى والموظفين، خاصة أولئك الراغبين بالإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية".

وأوضح المصدر آلية التلاعب قائلاً إن "الشبكة تضم موظفين وأطباء يتواصلون مع المعنيين عبر (سماسرة) ووسطاء، حيث يتم رفع نسب العجز في التقارير الطبية للموظف المتمارض من نسب متدنية كـ(30%) إلى نسب مرتفعة تصل إلى (50% فما فوق) تمكنه من الحصول على الإحالة التقاعدية بالراتب الكامل، وذلك لقاء مبالغ مالية تُدفع كـ(رشا)".

وأضاف أن "القوة الأمنية اقتادت المعتقلين الستة إلى أحد المراكز الاحتجازية المختصة لاستكمال التحقيقات القانونية معهم، ومعرفة بقية المتورطين في هذه الشبكة التي تسببت بهدر في المال العام ومنح حقوق غير مشروعة".

وتأتي هذه العملية بالتزامن مع اعتقال قوة أمنية خاصة، مطلع الأسبوع الجاري، ثلاثة موظفين في دائرة صحة ديالى بتهم تتعلق بفساد مالي وإداري وتلقي "رشى" من مراجعين.