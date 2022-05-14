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بتهمة الاختلاس.. أمر قضائي باعتقال مدير مكتب شركة النخيل جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-14T12:17:52+0000
بتهمة الاختلاس.. أمر قضائي باعتقال مدير مكتب شركة النخيل جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، يوم السبت، بإصدار أمر قضائي باعتقال مدير مكتب شركة النخيل المصدرة لبطاقات (ماستر كارد)، جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قاضي تحقيق محكمة النزاهة في المحافظة أصدر أمراً بالقبض على مدير مكتب شركة النخيل للمنطقة الجنوبية والمختصة بصرف وتجديد بطاقات (الماستر كارد) للمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، بتهمة اختلاس أموال تصل لأكثر من نصف مليار دينار عراقي، ناتجة عن جباية أموال بدون سند قانوني من المتقاعدين والحماية الإجتماعية".

وأضاف المصدر، أن "أمر القبض صدر استناداً لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

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