بتهمة ابتزاز المزارعين.. النزاهة تضبط 3 موظفين بسايلو العمارة في ميسان

شفق نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في مُحافظة ميسان، يوم الجمعة، أن ملاكاتها تمكَّنت من ضبط ثلاثةٍ من مُوظَّفي الشركة العامَّة لتجارة الحبوب في المُحافظة؛ لإحداثهم الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.

وأوضحت الهيئة أنَّ فريق عملٍ مُؤلَّفاً من ملاكات مكتب تحقيق ميسان تمكَّن، بعد التحرّي وجمع المعلومات وتدقيقها، من ضبط ثلاثةٍ من مُوظَّفي سايلو العمارة، هم: رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ المُباشر الخاصَّة بأعمال التحميل والتفريغ والتنظيف للسايلو التابع للشركة العامَّة لتجارة الحبوب؛ لإقدامهم على فرض مبالغ ماليَّةٍ على كلّ سيَّارةٍ من سيَّارات المُزارعين المُحمَّلة بمادَّة الحنطة التي يتمُّ تسويقها للسايلو.

ووفقا للبيان، فإنَّ المُتَّهمين قاموا بإلزام المُزارعين المُسوّقين لمادَّة الحنطة المحليَّة على دفع مبالغ ماليَّةٍ؛ على الرغم من تكفُّل الدولة بدفع أجور عمليَّات التفريغ والآليات والعُمَّال وتخصيصها مبالغ لذلك، مشيراً إلى عرض المُتَّهمين المضبوطين وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات أمام قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان؛ لأخذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّهم.