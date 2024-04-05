بتنظيم من الفصائل.. احياء "يوم القدس" في بغداد (صور)

شفق نيوز/ أحيا العشرات من الأشخاص في العاصمة العراقية "يوم القدس" بمسيرة في شارع فلسطين، بتنظيم من فصائل شيعية مسلحة.

ورفع المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين ورايات فصائل، ورددوا شعارات منددة لإسرائيل، ونصرة للفلسطينيين.

وفي وقت سابق تجمع العشرات وسط كركوك، إحياءً لذكرى يوم القدس.

ويوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس، يجري إحياؤه في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في كل عام، هو حدث سنوي يعارض احتلال إسرائيل للقدس عاصمة فلسطين، ويجري فيه حشد وإقامة التظاهرات في بعض الدول العربية والإسلامية.