بتنسيق عراقي سوري.. إخماد حريق التهم 3 شاحنات بضائع في منفذ ربيعة الحدودي

شفق نيوز - نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، بأن فرق الدفاع المدني العراقي - وبالتعاون مع نظيرتها السورية - نجحت في إخماد حريق واسع اندلع داخل ثلاث شاحنات لنقل البضائع في منفذ ربيعة الحدودي المشترك.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن النيران اشتعلت أولاً في شاحنة نقل تركية محملة بالأثاث، قبل أن تمتد ألسنة اللهب لتطال شاحنتين عراقيتين مجاورتين لها في ساحة المنفذ.

وأضاف المصدر أن الشاحنة التركية المتسببة بالحادث كانت متوقفة داخل الباحة العراقية للمنفذ عند اندلاع الحريق، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية ترجّح أن الحادث نجم عن الإهمال أثناء إعداد الطعام والطبخ من قبل السائقين.

وتابع: "نظراً للحساسية الجغرافية للموقع الحدودي، شاركت فرق الدفاع المدني السوري جنباً إلى جنب مع فرق الإطفاء في نينوى للسيطرة على النيران ومنع تمددها إلى شاحنات ومركبات أخرى في الساحة".

وأكد المصدر أن الحريق أُخمد بالكامل، مسفراً عن أضرار مادية جسيمة لحقت بالشاحنات الثلاث، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية بين السائقين أو العاملين في المنفذ.