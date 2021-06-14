بتمويل أوروبي.. آلاف الاساتذة العراقيين يتلقون تدريباً على التعليم الالكتروني

شفق نيوز/ ذكر موقع "أوتشا" التابع للامم المتحدة، ان منظمة اليونسكو وبتمويل من الاتحاد الاوروبي تنفذ برنامجا واسعا في العراق لتدريب وتطوير نظام التعلم عن البعد يستهدف الاف الاساتذة في عدد من المحافظات العراقية.

واوضح "أوتشا" في بيان، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن اغلاق المدارس وتعطيل التعلم الناجم عن جائحة كوفيد-19 سلط الضوء على الحاجة إلى استخدام أنماط التعلم عبر الانترنت وعن بعد لتعزيز استمرارية التعليم.

وأشار إلى أن التعليم عن بعد، المعروف باسم التعلم عبر الانترنت أو التعليم الالكتروني، يعمل كأداة حاسمة في الاستجابة لانقطاع تقديم الخدمات التعليمية.

وتابع الموقع أن توفير التدريب في منهجيات التعلم عن بعد يعترف بالدور المتزايد الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في تحسين الجودة والوصول إلى التعليم، مؤكدا انه من أجل تسهيل هذا النمط الجديد من التعلم، يحتاج المعلمون إلى أن يكونوا مجهزين بالمهارات والمعرفة المناسبة وأن يتم دعمهم للتكيف مع إعدادات التعلم الجديدة.

ومن أجل تزويد المعلمين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءات التعلم عن بعد عبر الانترنت، طورت اليونسكو مجموعة نت المواد التدريبية، بتمويل من الاتحاد الاوروبي، وبدعم فني من المكتب الاقليمي للتعليم للدول العربية في بيروت، ودربت 30 مدربا رئيسيا من وزارة التربية والمديريات العامة للتربية في جانب الرصافة من بغداد والبصرة والديوانية وذي قار على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة على التعلم عن بعد عبر الانترنت.

وبين موقع "أوتشا" انه بعد ورشة العمل هذه، ستقوم اليونيسف من خلال المدربين القادة بتدريب اربعة الاف معلم في المحافظات الاربع المستهدفة (الرصافة 3 والبصرة والديوانية وذي قار).

ولفت الى ان "تدريب التعلم عن بعد يستجيب للطلب المباشر من وزير التربية لتدريب المعلمين في العراق على التعليم عن بعد، ويعتمد في التدريب على المواد التدريبية التي تم تطويرها من قبل مكتب اليونسكو الاقليمي للتعليم في الدول العربية لدعم الاستجابات الاقليمية لجائحة كورونا".

واوضح الموقع ان المبادرة جزء من مشروع "بناء النظام وتعزيز القدرات في وزارة التربية ومديريات التربية" الممول من الاتحاد الاوروبي، وان المشروع جزء من جهود اليونسكو واليونيسيف الاوسع نطاقا لدعم بناء النظم وتعزيز القدرات لوزارة التربية ومديريات التربية على مستوى المحافظات، مما يعزز الالتزام المشترك للاتحاد الاوروبي واليونسكو واليونيسف لدعم نتائج التعليم المحسنة والمنصفة والشاملة للتعليم، لجميع الفتيات والفتيان في العراق.

وذكر ان التدريب الذي تم تقديمه على مدار أسبوعين لمجموعة من المدربين القادة، يتألف من 5 وحدات أساسية:

1 - التعليم عن بعد.

2- استراتيجيات ووسائل التعلم عن بعد.

3- التعليم المدمج والصف الافتراضي المعكوس.

4- التقييم في عمليات التعليم عن بعد.

5- تصميم المحتوى الرقمي.

وبعد ذلك، تلقى المدربون جلسات إضافية حول كيفية تقديم تدريب تفاعلي وجذاب للمعلمين عبر الانترنت، وتعلم كيفية تصميم أفضل الممارسات التي تركز على المتعلم.

ونقل الموقع عن الدكتورة شروق بشار، نائب المدير العام في المديرية العامة للاعداد والتدريب والتطوير التربوي، قولها في ختام الجلسة التدريبية النهائية، ان "التعلم والتدريب الالكتروني يعتبر من أهم انماط التعليم في الوقت الراهن حيث فتح منافذ تعليمية محلية وعالمية، فضلا عن توفير الوقت والجهد والتكلفة من خلال استخدام البرامج التفاعلية والمحتوى الرقمي الذي كان غائبا عن المؤسسة التربوية في العراق".