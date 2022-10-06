بتمويل أممي.. تشييد مراكز أمنية شمالي صلاح الدين

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الخميس، انجاز وافتتاح مركزين للشرطة في اطراف قضاء الشرقاط شمالي المحافظة من قبل الأمم المتحدة.

وقال مدير ناحية اشور، جرجيس إسماعيل حجاب، لوكالة شفق نيوز، إن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق UNDP وبتمويل من الحكومة الهولندية أعاد تشييد مديرية شرطة اشور، ومديرية شرطة الشرقاط الجانب الأيمن في قضاء الشرقاط".

وبين أن "المشروعين انجزا بالتعاون مع محافظة صلاح الدين وقائممقامية قضاء الشرقاط وقيادة شرطة صلاح الدين"، مشيرا الى "المباشرة مشاريع اممية جديدة في المناطق المحررة شمالي الشرقاط من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وأشار حجاب الى ان "احداث داعش خلال الأعوام 2014 - 2017 تسببت بتدمير غالبية المراكز الأمنية والبنى التحتية في اطراف قضاء الشرقاط وتدمير اغلب الركائز الخدمية".