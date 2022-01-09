بتمويل صيني.. ديالى تنهي إجراءات تسليم 56 موقعاً لانشاء مدارس نموذجية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية تربية محافظة ديالى، يوم الاحد، إنهاء إجراءات تسليم 56 موقعاً لإنشاء مدارس نموذجية ممولة من القرض الصيني.

وقال مدير الإعلام التربوي في المديرية عمار العبيدي لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تسليم 56 موقعا في عموم الوحدات الإدارية إلى الشركة المنفذة وبحضور ممثل عن إدارة المشروع في الامانة العامة لمجلس الوزراء".

وأشار الى ان "المحافظة هيأت 118 قطعة أرض لمشروع المدارس النموذجية ضمن القرض الصيني إلا ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء خصصت 56 مدرسة فقط"، لافتا الى أن "مشروع القرض الصيني سيخفف الكثير من الاكتظاظ والزخم الحاصل في الابنية المدرسية".

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن شركتين صينيتين ستتوليان بناء 1000 مدرسة في عموم العراق ضمن إطار الاتفاقية العراقية - الصينية.

وبحسب مسؤولين حكوميين فان مشروع المدارس ضمن القرض الصيني ترجمة لاولى خطوات اتفاق العراق مع الصين والمعروف باسم "النفط مقابل الإعمار"، الذي أُعلن عنه للمرة الأولى عند زيارة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى بكين في سبتمبر (أيلول) عام 2019.

وبحسب وزارة التربية، فإن العراق بحاجة لأكثر من 12 ألف مدرسة لاستيعاب أعداد الطلاب الذين يقارب عددهم 11 مليون طالب في المراحل كافة.