بتقنية عالية وشريحة ذكية.. الجواز الإلكتروني يدخل الخدمة رسمياً في العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، افتتاح أول مكتب لإصدار الجوازات الإلكترونية في العاصمة بغداد.

يأتي ذلك، بعد أربعة أيام من إعلان وزارة الداخلية العراقية، إطلاق الجيل الثالث من جواز السفر الإلكتروني، وأكدت أنه سيحدث انتقالة نوعية في تقديم المعاملة أو استلامها من حيث الجودة والسرعة.

وقال مدير عام المديرية، اللواء رياض جندي الكعبي، لوكالة شفق نيوز، إن "أول مكتب جوازات إلكتروني افتتح اليوم في مكتب المنصور ببغداد، وسيليه الأسبوع القادم في الأعظمية والكرادة والكاظمية".

وأوضح الكعبي، أن "الجواز الإلكتروني، سيكون ذو تقنية عالية ويحتوي على شريحة ذكية (سيم كارت) تخزن فيه المعلومات لصاحب الجواز، كما أن الصورة تطبع بالليزر".

وأضاف أن "سعر الجواز 25 الف + 50 دولاراً أو ما يعادلها بالدينار العراقي بسعر الصرف الحالي للبنك المركزي".

وأشار الكعبي، إلى أن "تأخر الجوازات فئة A هي من المصدر المجهز، وحالياً توفرت كمية مناسبة، والأسبوع القادم سيصل نصف مليون جواز وستنتهي الأزمة".

وأكد مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في الوزارة "استمرار طباعة البطاقه الوطنية، وعدم وجود أي مشكلة"، لافتاً إلى أن "الأيام القادمة سيشهد المواطن التغيير نحو الافضل".