بتعاون من اقليم كوردستان.. الكهرباء تنجز الربط مع تركيا وتتريث بالتجهيز بسبب الأسعار

شفق نيوز/ اكدت وزارة الكهرباء، يوم الاحد، ان العراق تريث في عملية الربط الكهربائي مع تركيا بعد ارتفاع التعرفة الكهربائية التركية، مشيرا الى ان حكومة كوردستان كان لها تعاون ملحوظ في عملية مد الخطوط .

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة شفق نيوز؛ ان "الربط الكهربائي مع تركيا قد اكتمل 100% ووقعت اتفاقية التشغيل النهائية بعد ان تم انشاء الخطوط التي تمثلت بإنجاز خط 132 كي في (سلوبي – فايدة) مرورا بجزيرة موصل ومحطة الكسك 400"، مبينا ان "جزء من هذه الخطوط ممتدة عبر اراضي اقليم كوردستان وكان لحكومة الاقليم تعاون ملحوظ وواضح بهذا الشأن".

واضاف انه "تم توقيع اتفاقية التشغيل النهائي مع تركيا على ان تكون المرحلة الاولى 300 ميغا واط تدفع لصالح المنظومة للمحافظات الشمالية إلا أنه تم تأخير التنفيذ باعتبار أن الحرب الروسية الاوكرانية كانت واضحة على ارتفاع اسعار الطاقة، وبالتالي فإن أسعار التعرفة التركية هي غالية ولا تتناسب مع أسعار وزارة الكهرباء وعلى هذا الأساس تم التريث في الاتفاقية".

يذكر أن العراق يعاني من قلة الطاقة الكهربائية مما يؤدي الى انقطاع في التيار الكهربائي لساعات تكون طويلة وخاصة أوقات الذروة في الصيف وفي الشتاء.