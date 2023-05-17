بتعافي الإنتاج .. ديالى تعلن احصائية لتسويق الدواجن والاسماك إلى المحافظات

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، احصائية لتسويق منتجاتها من الدواجن والأسماك خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي، مؤكدة تعافي قطاع الدواجن وارتفاع انتاجيته.

وقالت مديرة المستشفى البيطري في ديالى ابتسام جاسم لوكالة شفق نيوز إن "المحافظة سوقت خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي أكثر من سبعة ملايين من (فروج اللحوم)، وأكثر من (413) ألف من الدجاج البياض، وأكثر من (262) ألف صندوق من بيض المائدة واكثر من (1.400) مليون و(400) الف من الافراخ و(2515) صندوقا من بيض التفقيس واكثر من (114) الف سمكة و(50) وزة، و(22) نعامة".

وأشارت جاسم إلى "تعافي انتاج الدواجن بشكل واضح لما تتمتع به المحافظة من مقومات انتاجية وملائمة الظروف المناخية لتربية الدواجن الى جانب الاهتمام المستمر من قبل المربين والتواصل مع الجهات البيطرية".

وتحتل ديالى مكانة متقدمة في تجارة وتربية الدواجن وتحوي نحو 1000 مشروع دواجن موزعة في الوحدات الإدارية، قسم منها مجاز رسمي والقسم الاخر لا يحمل تراخيص او اجازات عمل رسمية.