بتزايد مقلق.. نينوى تسجل حادثتي انتحار إحداها لأستاذ جامعي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، أن المحافظة سجلت حالتي انتحار خلال الساعات الـ24 الماضية، واحدة منها كانت ضحيتها أستاذ جامعي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في العقد الثالث من عمره أقدم على الانتحار شنقًا داخل منزله في منطقة حي الحدباء بالجانب الأيسر من مدينة الموصل".

ولفت إلى أن "الضحية يعمل أستاذاً جامعياً ويعاني من اضطرابات نفسية"، مبيناً أنه "تم نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي في الموصل".

وفي حادثة مماثلة، بين المصدر، أن "شخصاً آخر أقدم على الانتحار شنقًا داخل منزله في إحدى قرى قضاء الحمدانية شرقي الموصل، يوم أمس الاثنين".

ويشير تكرار هذه الحوادث، إلى تزايد مقلق في حالات الانتحار بمحافظة نينوى.

وبحسب مدير قسم الطب العدلي في نينوى، الدكتورة شهد عارف، فقد تم تسجيل 184 حالة انتحار خلال عام 2024، فيما شهد شهر أيار/مايو الماضي من 5 إلى 7 حالات انتحار.

وأوضحت عارف، أن أسباب الانتحار تتنوع بين الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية، مما يستدعي تضافر الجهود للحد من هذه الظاهرة المتنامية.