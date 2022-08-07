"بتروجاينا" الصينية تهدد بمغادرة جنوب العراق بسبب التظاهرات.. فيديو

شفق نيوز/ هددت شركة "بتروجاينا" الصينية، اليوم الاحد، بالانسحاب من محافظة ميسان جنوبي العراق، في حال استمرت التظاهرات من المناطق المحيطة بها والمهددة لسلامة وأمن كوادرها، مشيرة الى ان مطالب المتظاهرين ليست من اختصاصها.

وابلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "ادارة الشركة هددت بإيقاف أعمالها في ميسان والانسحاب من المحافظة والتوجه لمحافظة أخرى، او الانسحاب خارج العراق بشكل كلي، بسبب تهديد محتجين لأمن وسلامة كوادرها".

وبين المصدر، ان "انسحاب الشركة يعني فقدان العراق 500 ألف برميل إنتاج يوميا من حقول ميسان النفطية، فضلا عن فقدان أكثر من 5 الاف شخص عمله فيها وتحولهم الى عاطلين عن العمل ".

وتابع المصدر، ان "المحتجين من اهالي الكحلاء يطالبون إدارة الشركة بتوفير الكهرباء والماء الصالح للشرب لهم، وهي ليس من اختصاصها"، لافتا الى أن "اطلاق درجات وظيفية زيادة عما تم توظيفه بوقت سابق هي امور رفضتها الشركة بشكل كلي".

وأظهر مقطع فيديو تنشره ادناه وكالة شفق نيوز، محاولة عشرات المحتجين اقتحام مقر الشركة بمحافظة ميسان، فيما ردت القوات الامنية باطلاق الرصاص بالهواء لتفريق المحتجين.

وأغلقت القوات الأمنية صباح اليوم، جسر "علي الزكي" في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان اوهو الجسر المؤدي الى الشركة الصينية، لمنع المتظاهرين من الوصول الى الشركة.