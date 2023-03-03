بتروتشاينا الصينية: الحقل الذي شهد تسرب غاز يدار من قبل شركة نفط ميسان وكوادرها فقط

شفق نيوز/ علقت شركة بتروتشاينا الصينية التي تعمل في الحقول النفطية بمحافظة ميسان، اليوم الجمعة، على واقعة تسرب الغاز الذي أدى لاصابة 5 عمال عراقيين بتسمم.

وذكر اعلام الشركة في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "تسرب الغاز الذي حصل في محطة استلام الغاز بمحافظة ميسان والذي أدى لاصابة 5 عمال عراقيين بتسمم لا يخضع لإدارة شركة بتروتشاينا إطلاقا، وانما يدار من قبل كوادر شركة نفط ميسان وكوادرها فقط".

وبينت، أن "بتروجاينا متخذة لكافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة كوادرها سواء الأجانب والعراقيين".

وأفاد مصدر مطلع، أمس الخميس، بتسمم خمسة عمال عراقيين نتيجة تسرب للغاز حدث من منطقة التثقيب الخاصة بالـ Hot taping على خط الغاز الرئيسي قطر (24 انش) خلال أعمال التثقيب من قبل كوادر نفط ميسان مما تسبب بحصول تسمم لخمسة اشخاص من قبل كوادر نفط ميسان وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف المصدر أن "التسرب مستمر من منطقة التثقيب لوجود غاز مضغوط على طول الأنبوب (21 كم) ولا توجد إمكانية لعزل الغاز"، مبينا أنه "يتم ضخ غاز النتروجين من قبل شركة بتروتشاينا الصينية العاملة في الحقل النفطي بمحافظة ميسان لتقليل تأثير الغاز، وتم إخلاء المنطقة من كوادر نفط ميسان بالإضافة الى أن كوادر الشركة العاملة في المحطة تم اخلائها بإتجاه محطة ميسان الاستثمارية".