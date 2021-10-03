"بتدخل من الكاظمي".. احتواء أزمة صدام مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، باحتواء وقوع صدام مسلح بين القوات الامنية ومحتجين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "متظاهرين حاولوا نصب (خيمة سجاد العراقي)، للمطالبة بالكشف عن مصيره بعد انتهاء مهلة اليومين التي انطلقت الجمعة الماضي"، مبيناً أن "القوات الأمنية رفضت نصب الخيمة وقامت بإطلاق النار في الهواء".

وأضاف، أن "المتظاهرين ردوا برمي الحجارة على القوات الأمنية"، لافتاً إلى أن "تدخلاً عاجلاً من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي احتوى الازمة بعد أن طلب من المحتجين نصب الخيمة بعد انتهاء الانتخابات مباشرة".

وأصدر متظاهرو ساحة الحبوبي مساء الجمعة، بيانا في الذكرى الثانية لأحداث ثورة تشرين، تطرقوا فيه لقضية أختطاف سجاد العراقي متهمين السلطة بالمماطلة في قضيتهِ ورفض الكشف عن مصيرهِ.

وابلغت مصادر في الحراك الثوري بالمحافظة، وكالة شفق نيوز ، أن عدد الخيام التي ستنصب في البدء بساحة الحبوبي هي خيمة واحدة وستكون تحت عنوان (خيمة ام سجاد) وسيكون هدفها المطالبة بالكشف عن مصير ولدها المغيب منذ أكثر من عام كامل، مرجحا ازدياد إعدادها خلال الفترة المقبلة، كوسيلة ضغط على الحكومة لغرض الوفاء بتعهداتها بشأن القضية.

واختفى أثر سجاد العراقي في أيلول/سبتمبر الماضي من مدينة الناصرية في خضم الاحتجاجات الشعبية المناهضة للطبقة السياسية النافذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

وتعرض عشرات الناشطين العراقيين للاغتيال والاختطاف في خضم الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر العام ذاته.

ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود للضغط على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، لمحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء إصلاحات حقيقية وانتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.