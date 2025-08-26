بتحريض من الزوجة الأولى.. مقتل أب على يد ابنه في كركوك

شفق نيوز – كركوك

لقي رجل يبلغ من العمر 47 عاماً مصرعه في كركوك، يوم الثلاثاء، متأثراً بإصابة بليغة في رأسه، بعدما نقلته زوجته الثانية إلى مستشفى آزادي لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وبحسب مصدر طبي، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الزوجة الثانية للضحية تقدمت بشكوى ضد ابن زوجها من الزوجة الأولى، متهمة إياه بالاعتداء على والده نتيجة خلافات عائلية سابقة.

ووفق المصدر، فإن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم (نجل الضحية) البالغ من العمر 20 عاماً، وفتحت تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الحادث ودوافعه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه كركوك ومحافظات أخرى تصاعداً في حوادث العنف الأسري، والتي غالباً ما تكون مدفوعة بخلافات عائلية أو نزاعات على الإرث أو مشكلات اجتماعية واقتصادية.

وتؤكد منظمات المجتمع المدني، أن هذه الحوادث تعكس غياب الوعي المجتمعي وضعف القوانين الرادعة، فيما تطالب الجهات المعنية بتشديد الإجراءات الوقائية وتعزيز برامج التوعية للحد من هذه الجرائم.