بتبرعات رمزية .. "العيون الساهرة" تحمي أسواق بعقوبة

شفق نيوز/ أفادت مصادر شعبية ورسمية في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، بتلاشي أعمال السرقة والسطو على المحال والأسواق التجارية منذ أشهر طويلة بعد نجاح منظومة "الحراس الليليين" إزاء تبرعات رمزية من المواطنين.

أسواق بعقوبة لم تسرق منذ العام الماضي

ويقول "مراد الكرخي"، صاحب محل لبيع الالبسة في بعقوبة لوكالة شفق نيوز، ان اسواق بعقوبة لم تسجل أي عمليات سرقة او سطو منذ 8 اشهر ومنذ العام الماضي، بعد تنظيم آليات عمل منظومة الحراس الليليين وتفعيل دورها بتبرعات اصحاب المحال التجارية لعدم تخصيص اي رواتب من قبل السلطات الامنية.

وبين الكرخي، أن عشرات الحراس الليليين في بعقوبة يواصلون مهام حماية الأسواق ليلاً برواتب لا تتجاوز 300 ألف دينار تمول من قبل اصحاب المحال والشركات والورش التجارية، منتقدا إهمال قانون الحراس الليليين من المنظومة الامنية رغم دورهم المحوري والمهم في حماية المصادر المعيشية وممتلكات المواطنين.

منظومة الحراس الليليين قوة مساندة للأمن

فيما دعا "محمد السعيدي" صاحب وكالة جملة للمواد المنزلية في بعقوبة، إلى إحياء منظومة الحراس الليليين كقوة ساندة للأمن الداخلي لردع عصابات السطو والعابثين بممتلكات المواطن والتي تعد أخطر الجرائم الجنائية ولا تقل خطرا عن الجرائم الإرهابية.

وأضاف السعيدي متحدثا لوكالة شفق نيوز، إنه "رغم التنسيق الأمني بين الحراس الليليين والاجهزة الامنية الا ان منظومة الحراس الليليين بحاجة لإعادة هيكلة وتنظيم أسوة بالتشكيلات الامنية والاستخبارية".

الحراس يخضعون للمراقبة

بدوره أفصح مصدر أمني رفيع لوكالة شفق نيوز، أن "منظومة الحراس الليليين تخضع لمراقبة وتنسيق مع الاجهزة الامنية لمنع أي خروقات عكسية ربما تحدث"، وذلك في اشارة الى مراقبة وتدقيق متواصل للحراس الليليين ومنع أي سلوكيات تهدد الأمن ومصالح المواطنين الحياتية.

وأكد المصدر، أن جميع الحراس العاملين خضعوا للتدقيق الأمني لسلامة موقفهم وسجلهم الامني من عدم وجود أي ارتباط بأي جماعات ارهابية او عصابات تخريبية، مشيرا الى ان اسواق بعقوبة وجميع المدن الكبرى لم تسجل أي حوادث سطو أو سرقة منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن بفعل العمليات والخطط الأمنية والاستخبارية.

واستدرك، أن ملف الحراس الليليين لازال بحاجة الى جهود وإجراءات كثيرة لتعميمه في الوحدات الادارية وعدم اقتصاره في بعقوبة مع تنامي الانشطة التجارية والتوسع الاقتصادي في عموم المحافظة.

وكان مجلس محافظة ديالى، أقر في (14 نيسان 2011)، قانون الحراس الليليين لدعم الأمن في مراكز المدن الرئيسية داخل المحافظة، وحدد القانون واجبات وصلاحيات الحراس الليليين وآلية ارتباطهم بالأجهزة الأمنية.

الا ان القانون لم ينفذ حتى الان لاسباب عديدة منها أمنية واحترازية لمخاوف اختراق منظومة الحراس الليليين إلى جانب المشاكل والتخصيصات المالية اللازمة.