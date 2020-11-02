بتبرعات الكركوكيين.. موقع خاص بـ100 سرير لعلاج مرضى السرطان

شفق نيوز/ تبرع مواطنون من كركوك، بإنشاء بناية إضافية جديدة في مستشفى السرطان في المحافظة، بسعة 100 سرير.

وقالت الدكتورة سينين باسل محمد مسؤولة الاعلام والعلاقات في مستشفى السرطان في كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "هذه البناية تبرع بإنشائها مواطنون من كركوك، وسيتم إنجازها بأسرع وقت لاستقبال مرضى السرطان".

وبينت أن "البناية ستضم 100 سرير لمرضى السرطان، وردهات خاصة للأطفال المصابين بالسرطان، كما ستضم ردهات للعزل ومختبرات بأعلى مستوى، فضلا عن جهاز اشعة".

وأضافت محمد وتعد أول طبيبة اسنان لمرضى السرطان في العراق، أن "المستشفى يستقبل العديد من الحالات الجديدة المصابة، إضافة إلى حالات إصابة سابقة لتلقي العلاج اللازم".

واطلعت وكالة شفق نيوز، على احصائيات مستشفى السرطان في كركوك، حيث كشفت هذه الاحصائيات لعام 2019 أن عدد الراقدين في المستشفى بلغ 8440 حالة مرضية، فيما بلغ عدد المراجعين 18304 مراجعين لنفس العام، في حين بلغت حالات الإصابة في العام الماضي 192 حالة مصابة، أما العام الحالي 2020 فبلغ عدد الراقدين 319 وكان عدد المراجعين 1399، في حين بلغ عدد الراقدين الجدد بلغ 162 حالة.



