بتاريخ حافل أبرزه "افتح يا سمسم".. نقابة الفنانين العراقيين تنعى المخرج والفنان فائق الحكيم بعد صراع مع المرض

شفق نيوز/ نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الثلاثاء، رحيل الفنان والمخرج العراقي فائق الحكيم عن عمر ناهز 73 عاماً بعد صراع مع المرض، فيما كانت أبرز اعماله في دبلجة الحوار في برنامج الأطفال الشهير (افتح ياسمسم).

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نقابة الفنانين العراقيين تنعى ببالغ الحزن والاسى رحيل الفنان والمخرج فائق الحكيم والذي وافته المنية هذا اليوم أثر مرض عضال".

وبينت النقابة أن "الفنان الراحل من مواليد عام 1940 وتخرج من ألمانيا تخصص دراما ويحمل شهادة الماجستير في الأدب الألماني عام 1968، وقد عاد إلى ألمانيا بداية عام 1970 لإتمام دراسته العليا فحصل على الدكتوراه نهاية عام 1971، وانتقل بعدها للعمل في الولايات المتحدة الامريكية كأستاذ للغة الألمانية في إحدى جامعات، ولاية كاليفورنيا، لوس أنجلوس".

وعاد فائق الحكيم للعراق عام 1975 وعمل أستاذا لتاريخ المسرح في كلية الفنون الجميلة (بغداد) ، قسم الفنون المسرحية، وإضافة إلى عمله الأكاديمي، نشر كتاب من جزئين، اسمه (تاريخ المسرح) ثم ألّف كتاب (ثمان مسرحيات للطفل) تم إخراج بعضاً منها كمسرحية (الدمية المفقودة) و (بيت الحيوانات) وهي مسرحية موجّهة للأطفال دون سن المدرسة والتي كانت بمثابة ورشة عمل للتعريف بمسرح الطفل وسبل التعامل معه، حيث تم دعوة مخرج ألماني، الذي قام بإخراج المسرحية لطلبة قسم المسرح في الأكاديمية حيث كانت سناء التكمجي إحدى الطالبات المشاركات في تلك المسرحية، بشخصية (الضفدع)".

وأخرج فائق الحكيم مسرحية (القاعدة والإستثناء) للكاتب الألماني برتولد بريشت، ثم توالت أعماله المسرحية متزامنة مع عمله الأكاديمي حتى عام 1978 حيث كلّفه المخرج فيصل الياسري، بدبلجة بعض الحوارات الخاصة لأنيس وبدر في الجزء الأول من (افتح يا سمسم) ثم قام بدبلجة مسلسل (حول العالم في80 يوما) بالعراق أيضا.

وغادر فائق الحكيم العراق صيف عام 1980 واستقر في دولة الكويت، بعد أن تم استدعاؤه من قبل (مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي) وتكليفه بإدارة قسم الدوبلاج في المؤسسة حيث أشرف على العديد من الأعمال، ‌واسس شركة إنتاج تلفزيوني لإنتاج البرامج الوثائقيه وتغطية بعض الأخبار المحلية، تم لاحقا الشروع بتنشيط قسم الدوبلاج، حيث كانت أول الأعمال (الرجل الحديدي) ليتبعه بعد ذلك مجموعة من المسلسلات الكارتونية والتربوية والتنموية ومنها البرنامج المروري (قف) والواقع في تسعة وسبعين حلقة، وقد تم تصوير البرنامج في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، ثم (الوطن في عيون الجميع) لصالح وزارة الداخلية الكويتية، ثم (المخدرات وتأثيرها على المجتمع) لصالح المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب في الرياض".

ثم توالت العديد من الأعمال التربوية والتثقيفية والتنموية، (كأطفالنا أكبادنا) و (ترشيد استهلاك الطاقة) وبرامج لمنظمة اليونيسف في الكويت، وغيرها الكثير. كما عمل للمحطات ألمانية وإيطالية وفرنسية، كما تزوج من الفنانة سناء التكمجي ورُزق منها بولدين هُما سيف وعلا.