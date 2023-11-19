بائع ورد ينهي حياة طفلة ومصرع مدني في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان في ديالى وصلاح الدين يوم الأحد، بمصرع طفلة ومدني بحادثين منفصلين.

وأبلغ مصدر امني بديالى وكالة شفق نيوز؛ أن طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات لقيت مصرعها بحادث دهس غير متعمد من قبل بائع ورد متجول في قرية (جيزاني الجول) في أطراف قضاء الخالص 18 كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف ان جثة الطفلة نقلت الى الطب العدلي فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات اللازمة.

وفي صلاح الدين؛ لقي مدني مصرعه بحادث سير بين تكريت وكركوك بحسب مصدر امني.

واشار الى نقل الجثة الى الطب العدلي واتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة.