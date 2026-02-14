بائعو خضار يقطعون طريق كركوك–أربيل احتجاجاً على إزالتهم من الأرصفة

شفق نيوز- كركوك

أقدم عدد من بائعي الخضار، مساء السبت، على قطع الطريق الرئيسي بين كركوك وأربيل في منطقة طريق عرفة مقابل نادي نفط الشمال، احتجاجاً على إزالتهم من الأرصفة من قبل الجهات المعنية.

وقال أحد المتظاهرين ويدعى سركوت محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار الإزالة ألحق ضرراً كبيراً بهم وبأسرهم"، مطالباً الجهات المعنية بإيجاد بدائل مناسبة تضمن لهم مصدر رزقهم بدلاً من منعهم بشكل مفاجئ.

من جانبه، ذكر متظاهر آخر يُدعى حسن عبد القادر، أن "البائعين اضطروا إلى قطع الطريق للفت انتباه المسؤولين إلى معاناتهم"، داعياً في الوقت ذاته إلى محاسبة المقصرين وإيجاد حلول تنظم العمل دون الإضرار بأرزاق المواطنين.

وشهدت المنطقة ازدحاماً مرورياً نتيجة قطع الطريق، فيما حضرت قوات أمنية إلى المكان لمحاولة إعادة فتحه والتفاوض مع المحتجين لإنهاء الاعتصام.