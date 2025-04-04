بائعو الغاز في ديالى ينظمون وقفة احتجاجية رفضاً لنظام البيع الإلكتروني

شفق نيوز/ نظم عدد من موزعي أسطوانات الغاز في ديالى، يوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس المحافظة، رفضاً لقرار تطبيق نظام البيع الإلكتروني للغاز.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوقفة شارك فيها نحو 20 شخصاً من أصحاب العجلات التي تقوم بتوزيع أسطوانات الغاز على المواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

وأضاف أن المحتجين أعربوا عن رفضهم للقرار الجديد الذي يقضي بحصر بيع واستلام أسطوانات الغاز عبر تطبيق إلكتروني من محطات التوزيع الحكومية، مشيراً إلى أن هذا النظام يهدد مصدر رزقهم الوحيد ويؤثر بشكل مباشر على معيشتهم.

وأشار المراسل، إلى أن المشاركين في الوقفة طالبوا الجهات المعنية بعدم تفعيل النظام الإلكتروني لما له من آثار سلبية على عملهم، داعين إلى إيجاد حلول بديلة تحفظ حقوق الموزعين وتراعي ظروفهم المعيشية.

وفي وقت سابق، هدد عدد من وكلاء توزيع الغاز في بغداد والمحافظات، بالإضراب عن العمل أمام مقر الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، احتجاجاً على قرار وزارة النفط القاضي باعتماد تطبيق "قنينة" الإلكتروني كوسيلة حصرية لبيع أسطوانات الغاز.

وكانت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية قد أصدرت وثيقة رسمية تُلزم وكلاء الغاز بتفعيل البيع عبر تطبيق "قنينة"، وتحديد نسبة تجهيز لا تقل عن 50% من الكميات عبر المنصة حتى نهاية العام.

من جانبها، أكدت وزارة النفط أن النظام الإلكتروني الجديد يهدف إلى تنظيم عمليات التوزيع، وضمان وصول أسطوانات الغاز إلى المواطنين بسهولة، مع الحد من التلاعب والاحتكار.