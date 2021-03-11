بائعو الخضار في الموصل القديمة: البلدية استغلت زيارة البابا لترحيلنا

شفق نيوز/ احتج العشرات من أصحاب عربات بيع الخضار والبسطيات في سوق الميدان بالموصل القديمة، اليوم الخميس، على قيام دائرة البلدية بترحيلهم من السوق.

وقال أصحاب العربات لمراسل وكالة شفق نيوز؛ إن البلدية طلبت منهم رفع العربات والبسطيات لان موكب البابا سيمر من خلال الميدان باتجاه حوش البيعة وسيعودون بعد انتهاء زيارة البابا وتفاجئ أصحاب العربات بقيام البلدية بمنع عودتهم بعد انتهاء الزيارة، مشيرين إلى أن زيارة البابا كانت حجة لترحيلنا وقطع ارزاقنا .

وأضاف عدنان احمد وهو صاحب عربة خضار لوكالة شفق نيوز: نحن من أعدنا الحياة الى السوق والناس يتوقفون في الميدان من أجل التسوق منا ونحن هنا منذ ان كان المكان مجهوراً ورائحة الجثث تفوح منه، واليوم يقومون بترحيلنا بعد أن عادت الحياة ويطلبون منا العودة الى سوق باب الطوب الذي ما يزال مدمرا حتى اليوم.

اما محمود هاني بين لوكالة شفق نيوز؛ نحن نعمل اربعة ايام في الاسبوع فقط بسبب إجراءات حظر التجوال، الامر الذي يعرضنا إلى خسائر كبيرة لان الخضار يتكدس احيانا، وجاء قرار ترحيلنا مثل الكابوس علينا وعلى عوائلنا، متسائلا: لماذا هذا الظلم لماذا يفعلون بنا هذا الامر الا يكفي ماتعرضنا له بسبب داعش والارهاب والحرب؟.

وحاول مراسل وكالة شفق نيوز التواصل مع قائممقام الموصل وهو المعني بقضية التجاوزات لكنه لم يجب على الاتصالات.

ويشتهر سوق الميدان بوجود عربات الخضار فيه منذ عشرات السنين وهي اكثر ما يجذب الناس للتوقف والتبضع، خصوصا لمن يتوقفون ايضا لشراء السمك من سوق السمك ويشهد اليوم حركة خجولة بعد ترحيل بائعي الخضار من المكان.