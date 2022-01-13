"أبا ذر" ينتشل غارقاً بحرياً من قناة خور الزبير الملاحية جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق يوم الخميس، عن تمكن ملاكات قسم الإنقاذ البحري في وزارة النقل، وبواسطة الرافعة العملاقة (أبا ذر)، من انتشال الجزء الثاني لأحد الغوارق البحرية من قناة خور الزبير الملاحية.

وقال المدير العام للشركة الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن أعمال قسم الإنقاذ البحري تسير بوتيرة جيدة وفي تصاعد مستمر ، مبيناً أن رفع أجزاء من الغارق البحري في الأيام الماضية سيمهد طريق العمل بالنفق المغمور خلال الفترة المقبلة.

ونقل البيان عن مدير قسم الإنقاذ البحري رئيس مهندسين طالب حميد ثويني قوله؛ إن "عمل اليوم تمثل في انتشال الجزء الثاني من القطعة الثانية والبالغ وزنها 260 طن الواقعة في طريق النفق المغمور، وسيتم نقلها الى موقع تقطيع الحديد السكراب".

وأشار ثويني؛ الى أن العمل مستمر في انتشال الغوارق حسب توجيهات السيد المدير العام والمعاونين.