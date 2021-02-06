بايدن يأمر بمراجعة تأشيرة الهجرة الخاصة بعراقيين وافغان

شفق نيوز/ أصدر الرئيس الامريكي جو بايدن أمراً تنفيذياً لمراجعة برنامج تأشيرة الهجرة الخاصة للمترجمين الأفغان والعراقيين القتاليين الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال الحربين اللتين خاضتهما في البلدين، وهو برنامج به عشرات الآلاف من الطلبات المتراكمة.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الامريكية اليوم السبت عن بيان صادر عن البيت الأبيض بأن الأمر سيراجع الممارسات للتأكد من أن الولايات المتحدة تحترم التزامها بمساعدة الحلفاء في البلدان التي مزقتها الحرب.

ووقع الرئيس جو بايدن قبل ايام قليلة ثلاثة أوامر تنفيذية رئيسية، تهدف إلى عكس ممارسات الهجرة المتشددة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وسيشكل أحد الأوامر التنفيذية فرقة عمل لجمع شمل الأطفال الذين انفصلوا عن والديهم بموجب سياسة ترامب "عدم التسامح"، والتي وصفها مسؤول في الإدارة بأنها "فشل أخلاقي". وسيرأس فريق العمل وزير الأمن الداخلي.