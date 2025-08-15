بانسيابية غير مسبوقة.. عمليات بغداد تؤكد نجاح تنظيم زيارة الأربعين داخل العاصمة

شفق نيوز– بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن نجاح الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بذكرى أربعينية الإمام الحسين، والتي نُفذت داخل العاصمة بمشاركة القطعات الأمنية والاستخبارية في وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي، فضلاً عن إسناد الدوائر والمؤسسات الحكومية وهيئات المواكب الحسينية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الخطة تميزت بانسيابية عالية غير مسبوقة لحركة سير العجلات والزائرين، دون قطع أي طريق ضمن محاور وطرق تنقل الزوار والمناطق المحاذية لها، مع الابتعاد عن المظاهر المسلحة، والتعاون التام من قبل المواطنين وأصحاب المواكب الحسينية مع القوات الأمنية.

وأضاف البيان أن الخطة شملت توفير جميع الخدمات الإدارية للزائرين طيلة أيام الزيارة، مشيراً إلى أن النجاح تحقق بفضل تضافر جهود جميع الجهات المشاركة، مؤكداً أن "خدمتكم شرف لنا".

وتُصادف الزيارة الأربعينية يوم 20 صفر من كل عام هجري، حيث يقصد الزوار مدينة كربلاء مشياً على الأقدام من مختلف مناطق العراق والعالم.