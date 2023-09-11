بانتظار موافقة الحشد الشعبي.. ديالى ترفع حظر الصيد في بحيرة حمرين

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى، يوم الاثنين، عن رفع الحظر على صيد الأسماك في بحيرة حمرين شمال شرقي المحافظة، بعد أكثر من عامين على منع الصيادين من الوصول إلى البحيرة بسبب تنظيم "داعش".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن محافظ ديالى مثنى التميمي وقائد عمليات المحافظة اللواء الركن أكرم صدام اجتمعا بمجموعة من الصيادين وتم خلال الاجتماع الموافقة على عودة الصيد في البحيرة وفق الضوابط الأمنية.

وبين أن الموافقة تضمنت الإلتزام بحدود الصيد الآمنة وعدم الاقتراب من المواقع الخطرة المشكوك بوجود عناصر ومفارز لداعش في محيطها إلى جانب التنسيق مع القوات المرابطة في محيط بحيرة حمرين.

إلى ذلك كشف مصدر أمني رفيع لوكالة شفق نيوز، إن "عودة الصيد في بحيرة حمرين مرهون بموافقة قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي باعتبارها القوة الماسكة للأرض والأكثر تواجداً في محيط البحيرة".

وبين المصدر أن "قوات الحشد ترابط بأكثر من 60 نقطة أمنية في محيط البحيرة بدءاً من منطقة (نارين) وصولاً إلى أطراف ناحية المنصورية (45كم شمال شرق بعقوبة) فيما تتواجد قوات الجيش بأربع نقاط مرابطة فقط في محيط البحيرة".

وبعد حوادث خطف وقتل صيادين تكررت في بحيرة حمرين منعت السلطات الأمنية الصيد في البحيرة لحماية الصيادين من الخطف والاغتيال والحوادث الأرهابية المباغتة.

ومنذ أكثر من عامين ما زال حظر الصيد سارياً في البحيرة التي تقع على بعد 55كم شمال شرق بعقوبة وتعد الخزين المائي الإستراتيجي الأول لأغلب مناطق ديالى.