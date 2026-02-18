بانتظار التنسيق بين العراق وسوريا .. شريان نينوى الحدودي يقترب من العودة إلى الحياة

شفق نيوز- نينوى

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأربعاء، وضع اللمسات الأولى لخطة إعادة تأهيل منفذ ربيعة الحدودي المقابل للحدود "العراقية ـ السورية"، مؤكداً أن تشغيل المنفذ يبقى مرهوناً بقرار من الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع الجانب السوري.

وقال الدخيل، لوكالة "شفق نيوز"، إنه خلال زيارة ميدانية سابقة تم وضع رؤية متكاملة لتلبية احتياجات منفذ ربيعة الحدودي من الخدمات الأساسية.

وأضاف أن "وفداً رسمياً زار المنفذ واطلع على واقعه الحالي"، مشيراً إلى "عقد اجتماع موسع بحضور الجهات المعنية لمناقشة متطلبات إعادة التأهيل وآليات تطوير العمل فيه".

وأشار الدخيل، إلى أن "منفذ ربيعة يمثل شرياناً اقتصادياً مهماً لمحافظة نينوى"، مبيناً أن "إعادة تشغيله ستسهم في تنشيط حركة التجارة ودعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، إلا أن ذلك يتطلب موافقات رسمية وتنسيقاً مشتركاً على المستوى الحكومي بين بغداد ودمشق".

وظل منفذ ربيعة مغلقاً لسنوات طويلة منذ سيطرة قوات "قسد" على المناطق المقابلة له، رغم أهميته بوصفه إحدى البوابات الرئيسة لمحافظة نينوى والعراق باتجاه سوريا.

وانسحبت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من المنفذ الحدودي وبعض المناطق المجاورة بناءً على اتفاق سابق مع حكومة دمشق في الشهر الماضي.