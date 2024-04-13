بالإطارات المحترقة ..محتجون غاضبون يقطعون طريقا حيوياً وسط الناصرية

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، أن محتجين قطعوا شارع النيل وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر شهود العيان لوكالة شفق نيوز، أن "أصحاب البسطات المتجاوزين على الطريق العام في شارع النيل وسط مدينة الناصرية قطعوا الشارع بالإطارات المحترقة احتجاجا على صدور قرار إزالتها ورفع تجاوزاتهم عن الشارع".

وكانت الحكومة المحلية في مدينة الناصرية وجهت مهلة قبل عطلة عيد الفطر لأصحاب البسطات بإزالة تجاوزاتهم لغرض تمرير أحد المشاريع الخدمية في الشارع، دون اللجوء لاستخدام القوة معهم.