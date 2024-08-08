بالإطارات المحترقة.. "ابناء العشائر" يقطعون طريقاً يربط ذي قار ببغداد

شفق نيوز/ افاد شهود عيان بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن محتجين غاضبين قطعوا طريقا يربط المحافظة بالعاصمة بغداد.

وذكر شهود العيان لمراسل وكالة شفق نيوز، ان "العشرات من المحتجين من أبناء العشائر في قضاء قلعة سكر تظاهروا اليوم للمطالبة بإيصال الخدمات لقراهم وتعبيد طرقها"، لافتين إلى أن "المحتجين قطعوا طريق (ذي قار_بغداد) بالإطارات المحترقة".

من جانبها، قالت الادارة المحلية لقضاء قلعة سكر وعلى لسان قائممقامها، انمار ثامر لوكالة شفق نيوز، ان "الحكومة المحلية في المحافظة وعدتنا بإطلاق حزمة مشاريع عام 2023 مطلع الأسبوع المقبل والتي من ضمنها ستكون مشاريع أهالي المناطق التي نظموا تظاهرة اليوم في الطريق العام".