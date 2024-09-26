بالأسماء والتفاصيل .. ارتفاع حصيلة حادث كركوك - تكريت المأساوي

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية مرور كركوك، يوم الخميس، أن حصيلة حادث سير طريق كركوك - تكريت ارتفعت الى مصرع 10 واصابة 3 غالبيتهم اطفال ونساء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الحادث المروري الواقع على طريق تكريت كركوك صباح اليوم، قرب قرية (تل السوس) ضمن ناحية الرشاد 35 كم جنوب كركوك ارتفعت حصيلتها إلى مصرع 10 أشخاص واصابة 3 اخرين"، مبينا ان "شدة الحادث وتفرع نقل الجثث والمصابين جعل حصر العدد ليس بالأمر السهل".

وأضاف المصدر أن" الوفيات هم كل من: كفاء حازم زعيل 1989، مع اطفالها البالغ عددهم 4 وهم كل: من مسرور حارث مظهر 2022، وزيد حارث مظهر 2013، ومحمود حارث مظهر 2015، وسدرة حارث مظهر 2017".

وأكد أن" بقية المتوفين هم حارث حبيب اسماعيل موظف في شركة الاسمنت، ومحمد عليوي محمد 1986، وعلي شهاب حمد مواليد 1998".

وتابع أن"هناك طفلين غير معروفي الهوية لغاية الان"، مشيرا الى ان المصابين هم عدي شهاب حمد، وشذى محمود شهاب، ومحمد زيدان خلف ".

وأفاد مصدر بمديرية مرور كركوك، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، بمصرع عشرة أشخاص اثر حادث سير مروع وقع على طريق كركوك - تكريت جنوبي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع ضمن حدود ناحية الرشاد (35 كم جنوب كركوك)، نتيجة اصطدام ثلاث سيارات، ضمن مقطع يتم إعادة إكسائه حاليًا"، مبينا أن "التهور والسرعة الفائقة من سائقي السيارات الثلاث أدت إلى وقوع التصادم أسفر عن وفاة عشرة أشخاص".

ومن بين العجلات، سيارة من نوع GMC تحمل مجموعة من الركاب كانوا من بين المتضررين الرئيسيين في الحادث، فيما كان غالبية الضحايا من ركاب سيارة نقل الركاب.