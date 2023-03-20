بالأسماء.. محافظة بغداد تعلن الدفعة الأولى للفائزين بتعيينات الأمن الغذائي

شفق نيوز/ اعلنت محافظة بغداد يوم الاثنين، أسماء الدفعة الأولى الفائزين بالتعيين بصفة عقد ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وأكد بيان صادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي ورد لوكالة شفق نيوز، "إعلان الأسماء الفائزة بالتعيين بصفة عقد ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، للقناة العامة ولاختصاصات البكالوريوس، هندسة معماري، هندسة ميكانيك، هندسة مواد، هندسة طرق وجسور، هندسة كيمياوي، هندسة موارد مائية، هندسة كهرباء، إحصاء، إدارة أعمال، سياحة وفندقة، لغات إنكليزي".

ودعت محافظة بغداد، بحسب البيان، جميع الأسماء المُعلنة إلى "مراجعة ديوانها الكائن في منطقة الصالحية، بدءاً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 / 3 / 2023، ولغاية يوم الخميس من الأسبوع المقبل الموافق 30 / 3 / 2023، لغرض إكمال إجراءات التعاقد، مستصحبين معهم تأييداً أو وثيقة تخرج حديثة معنونة إلى محافظة بغداد مرفق معها رمز (qr code) الخاص بنظام صحة صدور الوثائق المؤمنة، كذلك المستمسكات الثبوتية للزوج والزوجة والأطفال، وصوراً حديثة عدد (6) ".