بالأسماء.. كركوك تتسلم الوجبة الأولى من المعتقلين في سجون كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في شرطة كركوك، مساء السبت، بأن 30 معتقلا بسجون إقليم كوردستان، أطلق سراحهم ووصولوا إلى المحافظة، وجرى تسلمهم من قبل الأجهزة الأمنية الحكومية، من خلال إدخالهم من طريق "غير معلن".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المعتقلين من أهالي كركوك ومحافظات أخرى تم استلامهم من قبل الأجهزة الأمنية في السليمانية، ووصلوا إلى كركوك عن طريق (غير معلن) وهم الآن في عهدة الاستخبارات، حيث يتم التدقيق في أوراقهم لمعرفة ما إذا كانوا متورطين في قضايا من عدمه".

وأضاف المصدر، أن "عدد المفرج عنهم هم 30 معتقلاً وسوف يتم تدقيق أولياتهم ومن ثم يتم النظر بالصيغ القانونية لملفهم لغرض الإفراج عنهم".

وحصلت وكالة شفق نيوز، على أسماء المعتقلين المفرج عنهم وهم:

- عبدالله خليل ابراهيم زيدان كركوك

- عمر ابراهيم عزيز عيسى كركوك حويجة

- خالد فرحان حسن الزوبعي فلوجة

- سعود سعد جرموط احمد تكريت

- يوسف حسين علي ابراهيم نينوى

- جاسم محمد حسين حميد كركوك

- فرحان زويد خلف اطعيس كركوك

- احمد نعمة ابراهيم علي الجبوري حويجة

- علي شجاع صالح عزو العبيدي حويجة

- صلاح حسن يونس حسن تلعفر

- عودة شريدة ابراهيم حيدر تكريت

- محمد عطية جاسم كاطع سماوة

- سعود محمدمدفع عيسى كركوك

- نزهان زيدان خلف الياس خضير كركوك

- علي طعمه عبدالرزاق بغداد

- عثمان اكرم منصور بغداد

- سلطان احمد صالح لطيف تكريت

- عبدالوهاب عبود علي كليب بغداد

- محمد هادي صبري داود ديالى

- حسن محمود عبدالله زعيتر موصل

- صفاء محمد نايف حمد تكريت

- زينب عدنان طعمه زاير بغداد

- خلود جبر والي محسن بغداد

- محمد جاسم محمد مهدي تكريت

- هاتف عبدالرزاق عداي الانبار

- سيف مخلف كردي عدنان رمادي

- عبدالله لعيبي بدن حسن بغداد

- عبدالعزيز سعود محمد مدفع كركوك

- صالح صبحي فتحي ابراهيم كركوك

- طه محمد طه محمد محمود كركوك

وكان النائب عن محافظة كركوك وصفي العاصي، قد أعلن أمس الجمعة، أن يوم السبت سوف يتم إطلاق سراح الوجبة الأولى من المعتقلين في سجون إقليم كوردستان.

وقال العاصي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوجبة الأولى من المعتقلين في سجون السليمانية، سيجري الإفراج عنهم يوم غد، لأجل حلحة هذا الملف الذي عجز عنه كل الذين سبقوا من السياسين والحكومات المحلية، وستكتمل الفرحة بعودة ومعرفة مصير جميع المعتقلين ورجوع الأبرياء الى أحضان أمهاتهم".