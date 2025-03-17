بالأسماء.. إعلان وجبة جديدة من المشمولين بالعفو العام في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة محكمة استئناف الأنبار، يوم الاثنين، صدور وجبة جديدة من أسماء المشمولين بقانون العفو العام من أبناء المحافظة.

وذكرت المحكمة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة العفو المشكلة في رئاسة محكمة استئناف الأنبار أصدرت وجبة جديدة من أسماء المحكومين المشمولين بالعفو من عدمهِ".

وأعلنت محكمة استئناف الأنبار، الشهر الماضي عن إطلاق وجبة جديدة من المشمولين بقانون العفو العام في المحافظة، وذلك في إطار جهودها لتنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بتخفيف الأحكام عن المشمولين وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.

يُذكر أن قانون العفو العام تم إقراره بهدف إعطاء فرصة جديدة لفئات معينة من المحكومين وفق شروط وضوابط تضمن عدم تأثيره على الأمن العام أو المساس بحقوق الضحايا.