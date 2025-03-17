بالأسماء.. إعلان وجبة جديدة من المشمولين بالعفو العام في الأنبار
شفق نيوز/ أعلنت رئاسة محكمة استئناف الأنبار، يوم الاثنين، صدور وجبة جديدة من أسماء المشمولين بقانون العفو العام من أبناء المحافظة.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لجنة العفو المشكلة في رئاسة محكمة استئناف الأنبار أصدرت وجبة جديدة من أسماء المحكومين المشمولين بالعفو من عدمهِ".
وأعلنت محكمة استئناف الأنبار، الشهر الماضي عن إطلاق وجبة جديدة من المشمولين بقانون العفو العام في المحافظة، وذلك في إطار جهودها لتنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بتخفيف الأحكام عن المشمولين وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.
يُذكر أن قانون العفو العام تم إقراره بهدف إعطاء فرصة جديدة لفئات معينة من المحكومين وفق شروط وضوابط تضمن عدم تأثيره على الأمن العام أو المساس بحقوق الضحايا.