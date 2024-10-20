بالأسماء.. إعلان نتائج القبول المركزي ودرجات المجموعات الطبية

شفق نيوز/ أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، يوم الاحد، قبول 152,782 طالباً في الجامعات الحكومية ضمن قنوات القبول المركزي للعام الدراسي 2025/2024.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن الحدود الدنيا للقبول في المجموعة الطبية استقرت في الطب العام عند (99,14) وطب الأسنان (98,29) والصيدلة (98,4) فيما لم تقل معدلات الحدود الدنيا للقبول في التمريض عن (89,57) والكليات التقنية الصحية عن (89,29) ومتوسط الحدود الدنيا في الهندسة (84,41) والعلوم (80,97).

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات ببدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المركزي المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة (www.mohesr.gov.iq) وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org).

نتائج القبول المركزي:

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