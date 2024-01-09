بالأسماء .. سحب يد عدد من المسؤولين في صحة الديوانية على أثر حريق مستشفى النسائية والاطفال

شفق نيوز/ أصدر وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، يوم الثلاثاء، قرارا بسحب يد عدد من المسؤولين في دائرة صحة الديوانية على أثر زيارته أمس للوقوف على تداعيات حريق مستشفى النسائية والاطفال.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، أصدر قرارا بسحب يد عدد من المسؤولين في دائرة صحة الديوانية اليوم بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على اثر زيارته مساء أمس لمحافظة الديوانية للوقوف على تداعيات حريق مستشفى النسائية والاطفال".

وأضاف أن "قرار سحب اليد شمل عدد من المسؤولين في دائرة صحة الديوانية ومستشفى النسائية والأطفال".

وكان وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي اجرى مساء يوم امس زيارة عاجلة لمستشفى النسائية والاطفال في الديوانية للوقوف على تداعيات الحريق في المستشفى.

وكانت جمعية الهلال الأحمر قد أعلنت مساء أمس الأثنين مصرع أربعة أطفال و إخلاء (150) طفلاً، وأكثر من (190) مرافقا جراء الحريق الذي حدث في مستشفى النسائية والأطفال في مركز مدينة الديوانية.

وعلى إثر ذلك، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمحاسبة المقصرين إثر اندلاع حريق في مستشفى النسائية والأطفال بمحافظة الديوانية، وإحالة الشركة المنفذة لأعمال تأهيل المستشفى إلى التحقيق.

في السياق، وجه وزير الصحة صالح الحسناوي، بإعفاء مدير المستشفى، وفتح تحقيق بالحادث، وفق مصدر مطلع أبلغ وكالة شفق نيوز.