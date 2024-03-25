بالأسماء.. تعرف على المواقع الإباحية المفضلة عند العراقيين

شفق نيوز/ كشفت وزارة الاتصالات، يوم الاثنين، عن أبرز المواقع الإباحية التي يتابعها العراقيون، على الرغم من فرض حجب على هذه المواقع.

وذكرت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الوزارة قامت بحجب المواقع الإباحية ما أسهم بانخفاض الوصول إليها بنسبة 80%".

وأظهرت وثائق إحصائية عرضتها الوزيرة خلال المؤتمر، أن العراقيين يتابعون 171 موقعاً إباحياً، تنوعت ما بين أمريكية وأوروبية وآسيوية وعربية.

وكانت الياسري قد أعلنت خلال المؤتمر أن عدد زيارات العراقيين للمواقع الإباحية في شهر واحد بلغ أكثر من نصف مليار دخول زيارة ومشاهدة.

وأضافت، أنه بعد حجب المواقع الإباحية انخفضت الزيارات إلى 89 مليون زيارة.

وأشارت الياسري، إلى أن هذه الإحصائيات عالمية ومنشورة رسميا، مبينة أن العراق كان ضمن قائمة أعلى الدول بدخول المواقع الإباحية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وجهت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، بحجب المواقع الإباحية في العراق.

ومنتصف شهر آذار/ مارس الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، إلزام الجهات المعنية بحجب المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر المواد الإباحية والمخلة بالآداب والمسيئة للأديان والمعتقدات والأشخاص في البلاد.