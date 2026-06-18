بالأرقام.. 54 تجاوزاً وبؤرة تلوث نهر الفرات في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

كشف المتخصص في شؤون البيئة والمياه، صميم سلام أبو فرات، يوم الخميس، عن توثيق عشرات التجاوزات والمخالفات البيئية على امتداد نهر الفرات من الحدود العراقية السورية وصولاً إلى بحيرة حديثة، محذراً من تداعياتها الخطيرة على الأمن المائي والصحة العامة في محافظة الأنبار.

وقال أبو فرات لوكالة شفق نيوز، إن فريقاً مختصاً نفذ جولة ميدانية استمرت أربعة أيام شملت مناطق الرمانة والقائم والعبيدي وعانة وراوة، جرى خلالها تتبع المجرى الرئيس للنهر باستخدام أجهزة تحديد المواقع الجغرافية (GPS) ومطابقة النتائج مع صور الأقمار الصناعية الحديثة، ما أسفر عن رصد 54 تجاوزاً وبؤرة تلوث تؤثر بشكل مباشر في نوعية المياه.

وأوضح أن التجاوزات شملت خمسة مصبات رئيسية لمياه الصرف الصحي غير المعالجة تصب مباشرة في نهر الفرات، بعضها يقع قرب محطات إسالة مياه الشرب، ما يزيد من احتمالات التلوث البيولوجي والميكروبي للمياه المجهزة للمواطنين في مناطق القائم وعانة وراوة.

وأضاف أن الفريق وثق أيضاً أربعة مقالع ومعامل رمل عشوائية تتسبب بتجريف ضفاف النهر وتغيير طبيعتها، فضلاً عن خمس بؤر لرمي مخلفات الدواجن والحيوانات النافقة داخل المجرى المائي، الأمر الذي يشكل تهديداً بيئياً وصحياً للمناطق الواقعة باتجاه بحيرة حديثة.

وأشار إلى رصد ثمانية أحواض أسماك غير مرخصة تؤثر مخلفاتها في جودة المياه، إلى جانب عشر نقاط لرمي أنقاض البناء أدت إلى تضييق أجزاء من مجرى النهر وإعاقة حركة المياه، فضلاً عن 22 تجاوزاً زراعياً وسكنياً على ضفاف الفرات.

ودعا أبو فرات الجهات الحكومية المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مصبات الصرف الصحي وإزالة مقالع الرمل المخالفة ومواقع رمي الحيوانات النافقة، فضلاً عن تنظيم عمل أحواض الأسماك وفق الضوابط البيئية وتشديد الرقابة الدورية باستخدام الكشف الميداني وتقنيات الاستشعار عن بعد.

وأكد أن حماية نهر الفرات تمثل "أولوية وطنية"، كونه أحد أهم مصادر المياه في العراق وركيزة أساسية للأمن المائي في محافظة الأنبار والبلاد عموماً.