بالأرقام.. مستشفى خانقين يسجّل ارتفاعاً في المراجعين والفحوصات خلال شهر

شفق نيوز- ديالى

أعلن مستشفى خانقين العام في محافظة ديالى، يوم الاثنين، ارتفاعاً ملحوظاً في حجم المراجعين والفحوصات التشخيصية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وقال مدير المستشفى، الصيدلاني شوان شاكر، لوكالة شفق نيوز، إن الصيدلية الاستشارية سجّلت خلال الشهر الماضي أكثر من 8600 مراجع، ما يعكس مدى الإقبال على الخدمات الدوائية في المستشفى.

وأضاف أن "وحدة الإيكو أجرت فحوصاتها لأكثر من 230 مراجعاً، بينما نفّذت وحدة الفيروسات أكثر من 3500 فحص مختبري ضمن مهامها اليومية في متابعة الحالات وتشخيصها".

وأشار شاكر، إلى أن "وحدة الكيمياء السريرية حققت رقماً لافتاً بتجاوزها 8000 فحص خلال الشهر ذاته"، مبيناً أن "الوحدة تضم كادراً متخصصاً يقوم بإجراء فحوصات السكر، اليوريا، الكرياتينين، الكولسترول، الدهون الثلاثية، الأملاح، والالكترولايت مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، إضافة إلى تحاليل أخرى تساعد في الكشف المبكر عن الأمراض وتحديد الحالات المرضية بدقة".

كما تابع مدير المستشفى، قائلاً إن هذه الأرقام تعكس حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وتطور القدرات التشخيصية للمؤسسة الصحية في القضاء.