بالأرقام.. ما هي نسبة الملقحين ضد فيروس كورونا في العراق؟

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن نسبة الملقحين ضد فيروس كورونا في البلاد منذ البدء بحملة التطعيم ولغاية الآن.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، لوكالة شفق نيوز، ان "عدد الملقحين ضد فيروس كورونا في العراق وصل إلى 7 ملايين شخص، كما أن نسبة تلقي اللقاح لفئة الصغار من عمر 12 سنة فما فوق وصلت إلى أكثر من 30 % كجرعة أولى و 18 % كجرعة ثانية".

وشددت المسؤولة الصحية على ضرورة "الإقبال الكبير على التطعيم باللقاح، خاصة مع وجود مخاطر من تعرض العراق الى موجة رابعة لوباء فيروس كورونا".

كما ان "وزارة الصحة العراقية اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة هذه الموجة، منها زيادة أعداد الأسرة في بعض المستشفيات والمؤسسات الصحية، وكذلك زيادة أجهزة التنفس الاصطناعي، وتأهيل البنى التحتية، وتوفير المستلزمات الطبية والصحية التشخيصية والعلاجية لفيروس كورونا"، وفقا للمسؤولة الصحية.

وكانت أول وجبة من لقاح كورونا نوع "فايزر" قد دخلت العراق في يوم الأحد الحادي عشر من شهر نيسان الماضي.

ومن الجدير بالذكر ان العراق اطلق حملة تلقيح فور وصول اللقاحات المضادة مثل اللقاح الصيني ومضاد استرازينيكا البريطاني، وفايزر الامريكي.