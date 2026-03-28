بالأرقام.. إطلاقات نهر ديالى تقفز 4 أضعاف وتحذيرات عاجلة للسكان (صور)

شفق نيوز- ديالى

أكدت مديرية الموارد المائية في ديالى، يوم السبت، السيطرة على تدفق السيول الناجمة عن موجة الأمطار، فيما وجّهت تحذيراً للسكان لاتخاذ إجراءات احترازية، بعد رفع إطلاقات نهر ديالى إلى أربعة أضعاف عمّا كانت عليه سابقاً.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى، مهند المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن "كميات المياه المتدفقة عبر السيول ومياه الأمطار باتجاه بحيرة حمرين تبلغ قرابة 2000 متر مكعب في الثانية"، مبيناً أن "هناك فراغاً لاستيعاب جميع الإطلاقات المائية الواردة إلى سدود وخزانات ديالى".

وأضاف أن "الأوضاع مسيطر عليها حتى الآن، وقد بلغت مناسيب بحيرة حمرين نحو 70-80% من طاقتها الاستيعابية البالغة مليارين ونصف المليار متر مكعب، فيما بلغ خزين سد العظيم قرابة 70% من طاقته الاستيعابية البالغة ملياراً ونصف المليار متر مكعب".

وأشار المعموري، إلى أن "دائرة الموارد المائية، وبالتعاون مع الجهات المعنية في المركز الوطني، تعمل على بناء خزين مائي رصين يكفي للموسمين المقبلين"، مشيراً إلى "رفع إطلاقات مياه نهر ديالى من مؤخر سدة الصدور باتجاه نهر دجلة إلى 50 متراً مكعباً في الثانية، بعد أن كانت 10 أمتار مكعبة في الثانية خلال الفترة الماضية، نتيجة شح المياه".

وأوضح أن "رفع إطلاقات نهر ديالى حالياً يأتي لأغراض بيئية، وتهيئة مقطع النهر تحسباً لأي موجات فيضانية، فضلاً عن دفع المياه الراكدة في مجرى النهر واستبدالها بمياه نظيفة لسقي البساتين واستكمال الخطة الشتوية الحالية".

وتابع المعموري، قائلاً: "على المواطنين الذين لديهم مضخات أو تجاوزات ضمن حوض النهر، خلال فترة انخفاض مناسيبه، توخي الحذر في الوقت الراهن، في ظل ارتفاع مناسيب المياه".

هذا وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، صباح اليوم السبت، بانهيار جسر جلوى الشهير، وهو جسر مخصص للمشاة يربط بين منطقتي جلوى والميدان في مدينة خانقين شمال شرقي محافظة ديالى، وذلك بفعل شدة السيول المارة أسفله.

ويأتي الحادث بعد موجة أمطار وسيول ضربت خانقين ومناطق شرق ديالى خلال الأيام القليلة الماضية، إذ شهدت المدينة هطولات مطرية يومي 26 و27 آذار، اندفعت من المرتفعات الإيرانية باتجاه خانقين وقزانية ومندلي، مع امتلاء ستة أودية حدودية شرق المحافظة.