بالأرقام.. خريطة الأمطار في كركوك خلال 24 ساعة: شوان في الصدارة والزاب أخيراً

شفق نيوز- كركوك

أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة كركوك، يوم الأحد، تسجيل معدلات هطول مطري متفاوتة في عموم مناطق المحافظة خلال الساعات الـ24 الماضية، وسط توقعات بانعكاسات إيجابية على الواقع الزراعي والمائي.

وقال مدير الدائرة، زكي كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "محطات الرصد التابعة للمديرية سجلت كميات أمطار متفاوتة توزعت على مناطق كركوك، حيث تصدرت ناحية شوان أعلى معدل هطول بواقع 25 ملم، تلتها ليلان بـ17 ملم".

وأضاف كريم أن "كميات الأمطار في داقوق بلغت 10 ملم، وقره هنجير 8 ملم، فيما تساوت كميات الهطول في العباسي وتازه بواقع 5 ملم لكل منهما، لتنخفض تدريجياً في مركز المدينة (4.6 ملم) والتون كوبري (4 ملم) والحويجة (3.5 ملم)، وصولاً إلى ناحية الزاب التي سجلت النسبة الأقل بواقع 1.5 ملم فقط".

وأوضح أن "هذه الأمطار تسهم بشكل مباشر في تعزيز الخزين المائي، ورفد الأنهار والجداول، فضلاً عن تحسين رطوبة التربة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الموسم الزراعي، لا سيما للمحاصيل الشتوية التي تعتمد بشكل كبير على مياه الأمطار".

وأشار كريم إلى أن "المديرية تواصل متابعة تطورات الحالة الجوية ومستويات الخزين المائي في السدود والأنهار لضمان إدارة الموارد بشكل فعّال"، مؤكداً أن "توزيع الأمطار المتباين يعد أمراً طبيعياً نتيجة اختلاف العوامل الجغرافية، لكنها في المجمل تمثل دعماً مهماً للواقع المائي في كركوك".