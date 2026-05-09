بالأرقام.. انخفاض حوادث السير في العراق خلال 2026 والسرعة تتصدر الأسباب

شفق نيوز- النجف

كشف مدير المرور العام الفريق عدي سمير حليم، اليوم السبت، عن انخفاض نسب حوادث الانقلابات والاصطدامات خلال العام 2026 مقارنة بالعام الماضي، رغم تسجيل ارتفاع في حوادث الدهس والارتطام، فيما أكد تراجع أعداد الوفيات والإصابات المرورية.

وجاء ذلك خلال استعراضه الإحصائيات الرسمية بمناسبة أسبوع المرور السنوي الـ52، على هامش الورشة العلمية الموسومة "دور التوعية المرورية في التقليل من الحوادث" التي نظمتها مديرية مرور محافظة النجف بالتعاون مع معهد العلمين للدراسات العليا، بحضور محافظ النجف وعدد كبير من منتسبي المرور.

وقال حليم، في كلمة خلال الورشة والتي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "عدد الحوادث المرورية في الطرق الداخلية والخارجية بلغ خلال عام 2025 نحو 1493 حادثاً، فيما انخفض خلال عام 2026 إلى 1474 حادثاً، ما يعكس تحسناً نسبياً في مؤشرات السلامة المرورية".

وأضاف أن "أغلب الحوادث تقع بين الساعة السادسة صباحاً والسادسة مساءً، تزامناً مع أوقات دوام الموظفين والطلبة وحركة المواطنين اليومية"، مشيراً إلى أن "السرعة الشديدة ومخالفات قواعد السير وعدم الالتزام بشروط المتانة والأمان ما تزال الأسباب الرئيسة للحوادث، فيما سجل السائقون الأحداث أقل نسب التسبب بالحوادث".

وأوضح مدير المرور العام، أن "الإحصائيات أظهرت تصدر فئة غير القادرين على القراءة والكتابة لنسب الحوادث، تليها فئة خريجي الدراسة المتوسطة"، مبيناً أن "الفئة العمرية الأكثر تسجيلاً للحوادث تراوحت بين 18 و35 عاماً".

وأشار حليم، إلى أن "مديرية المرور العامة قدمت خلال الربع الأول من العام 2026 تضحيات بشرية أثناء أداء الواجب، تمثلت بمصرع 10 منتسبين وإصابة 34 آخرين خلال تنظيم حركة السير وتنفيذ الإجراءات الهادفة للحد من الحوادث المرورية".

ودائماً ما يسجل العراق حوادث سير مرتفعة، تُعزى في أغلبها إلى السرعة المفرطة، ورداءة بعض الطرق، وعدم الالتزام بقواعد المرور، إلى جانب تهالك عدد من المركبات وضعف الوعي المروري، ما يؤدي سنوياً إلى سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح.