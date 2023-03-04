بالأدلة والوثائق.. ابنة عالم مصري تكشف المستور: والدي صاحب نظرية الزلازل

شفق نيوز/ أكدت "هناء"، ابنة العالم المصري المتوفى، محمد سالم مطر، يوم السبت، بأن والدها هو صاحب النظرية الخاصة بالزلازل منذ 30 عاماً، فيما نشرت رسومات توضح توقعاته استناداً إلى وضع القمر.

ويجري نقاش حول العالم منذ وقوع الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/ فبراير، حول إمكانية توقع موعد ومكان الزلازل، وبرز الهولندي فرانك هوغيربيتس، وعالم الجيولوجيا العراقي، صالح محمد عوض، في توقعاتهما للزلازل.

واستقطب هوغربيتس، المثير للجدل، أنظار العالم، ولاسيما بعد نشره تغريدات تحدثت عن زلازل ستقع في مناطق معينة، ووقعت بالفعل، وتستند توقعاته لحدوث أي زلزال بناء على حركة الكواكب، وهو ما يعتمد عليه أيضاً عوض، الذي يربط بين الزلازل وحركة الكواكب.

وقالت هناء لوكالة شفق نيوز، إن "صاحب النظرية الخاصة بالزلازل هو العالم المصري، محمد سالم مطر، فهو من اكتشفها وتوصل اليها منذ 30 عاماً، من بعد زلزال مصر عام 1992، ونُشرت نظريته في مجلتي (العلم) و(العربي الكويتي) منذ ذلك التاريخ".

وأضافت ابنة العالم المصري: "يجب أن تُنسب النظرية لصاحبها الأول وهو المهندس محمد سالم مطر"، مشيرة إلى أن "والدها رسم لوحات توضيحية لتوقعات 18 شباط/فبراير، خاصة في اقترانات المشتري والزهرة والمريخ".

وتوقعت هناء، حدوث زلزال خلال الأيام المقبلة حسب نظرية والدها، "في يوم 6 آذار/مارس الى 8 آذار/مارس، لأنه منتصف الشهر القمري"، مردفة بالقول: "لكنني لم استطع تحديد المكان، رغم أن والدي كاتب أنه بالإمكان تحديد البُعد المكاني للزلزال عن طريق وضع القمر".

وفي وقت سابق، حذر عالم الجيولوجيا في كلية العلوم بجامعة بغداد، صالح محمد عوض، من وقوع زلزال يوم 8 آذار/مارس المقبل في الشرق الأوسط، سبب ضعف وخطورة الصفيحة الاناضولية، بناءً على الحسابات الفيزيائية.

وكان العالم الهولندي، فرانك هوغربيتس، حذر أيضاً، من زلزال جديد في الأسبوع الأول من شهر آذار/مارس الجاري.