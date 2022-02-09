بالونات احتفال كادت تُخلف "كارثة" في جامعة ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر في جامعة ديالى، يوم الاربعاء، تفاصيل حادثة انفجار بالونات خلال احتفالات طلبة كلية الفنون الجميلة وسط مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن طلبة كلية الفنون الجميلة هيئوا بالونات مملوءة بغاز الهيليوم لاطلاقها في الهواء ضمن مراسيم احتفالية معتادة في كل عام، موضحاً أنه خلال قيام احد الطلبة بفصل تشابك خيوط البالونات باشعال قداحة انفجرت البالونات ما تسبب باصابة طالبة بحروق متوسطة و4 اخرين باصابات طفيفة مازالوا قيد العناية في المستشفى.

وبين المصدر ان البالونات كتب عليها امنيات واقوال للطلبة خلال مراسيم احتفالية تقام في كل عام، مشيراً الى أن اصابات الطلبة مسيطر عليها ولا ترتقي الى مستوى الخطورة.