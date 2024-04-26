بالوثيقة.. أول وزارة عراقية تحدد معوقات تغيير الدوام الرسمي الجديد

شفق نيوز/ دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات العراقية والمؤسسات التابعة لها بتبيان ملاحظاتها ومعوقات تغيير الدوام الرسمي الذي طبقته الحكومة مؤخراً، وذلك في أول رد فعل من وزارة حكومية على القرار المطبق منذ 12 يوماً.

وتحصلت وكالة شفق نيوز على وثيقة للوزارة معنونة بـ"تغيير أوقات الدوام" وموقعة من مدير الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة أسعد غني جهاد بتاريخ 25 /4/2024 تخاطب فيها الجامعات العراقية والهيئات والمجلس العراقي للاختصاصات الطبية بـ"تبيان ملاحظات ومعوقات تغيير الدوام الرسمي الحالي المطبق بصيغته الجديدة خلال مدة أقصاها 72 ساعة".

وأضافت الوثيقة أن "الملاحظات والمعوقات ستطرح امام وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ قرار بشأنها".

وكان موظفون وطلبة في جامعة بغداد طالبوا، في 16 نيسان 2024، عبر احدى المنصات الخاصة بهم في تطبيق تليغرام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ـ"إعادة النظر بالقرار الأخير الذي صدر حول تغيير وقت بدء الدوام عند الساعة 10 صباحاً".

وأوضح الأساتذة والطلبة بحسب المناشدة أنه "لا توجد فائدة من تغيير الوقت، لأنهم تضرروا وأسرهم من القرار، إذ يتم الوصول إلى الجامعة في الجادرية عند الساعة 9:30 فيما يبدأ الدوام الرسمي عند الساعة 10:00ص ويعودون الى منازلهم عند الساعة 5:30 م بسبب الازدحامات في الطرق".

وأورد المناشدون جانباً آخر من "المعاناة وهو دوام طلبة المسائي في عدد من كليات الجامعة إذ يبدأ عند الساعة 3 أو 4 مساءً، وينتهي عند الساعة 8 أو 9 مساءً"، مؤكدين أن "هناك عوائل لا تسمح لبناتها الطالبات بالرجوع في هذا الوقت المتأخر من الليل، ماعدا الالتزامات العائلية أو الطلبة الملتزمين بأعمال بعد الدوام من اجل اعانة عوائلهم وجمع القسط ومصاريف الدراسة".

وبدأت الوزارات العراقية والمؤسسات الحكومية بتحديد الدوام وفقاً لتجربة الدوام الجديد ابتداءً من يوم الأحد 14 نيسان 2024، وأصدرت رئاسة جامعة بغداد، احدى تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعة الأم على مستوى العراق، أمراً إدارياً رسمياً معنوناً بـ"معالجة الاختناقات المرورية"، وموجهاً إلى عمادات الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام التابعة للجامعة، لتطبيق قرار الحكومة للدوام في تشكيلات الجامعة ابتداء من الساعة 10 صباحاً، في الموعد المحدد حكومياً.