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بالوثيقة.. أمر وزاري بإعفاء مدير صحة بابل من منصبه

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-27T15:37:59+0000
بالوثيقة.. أمر وزاري بإعفاء مدير صحة بابل من منصبه

شفق نيوز/ قررت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، إعفاء مدير صحة بابل من منصبه، وتعيين بديل له.

وجاء في امر وزاري حصلت عليه وكالة شفق نيوز، "بناء على مقتضيات مصلحة العمل واستنادا للصلاحيات المخولة الينا وإلحاقًا بالأمر الوزاري المرقم (329) في 28 / 11 / 2021 قررنا انهاء تخويل الصلاحيات الادارية والمالية والقانونية الممنوحة للدكتور حيدر عبد الامير البيرماني) بموجب الأمر الوزاري المذكور آنفا على أن يخول الدكتور ( میثم على حسين سلطان / طبيب اختصاص جراحة العظام والكسور والمفاصل ) الصلاحيات الادارية والمالية والقانونية الممنوحة لمدير عام دائرة صحة بابل ولمدة ثلاثة أشهر.

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